Em novo julgamento TRE do Pará mantém mandato de prefeito e vice de Ourilândia do Norte

Com a decisão, o tribunal reconheceu a legalidade do pleito e garantiu a permanência de Julio Cesar Dairel (MDB) e Alessandro Machado Silva (MDB) à frente da Prefeitura de Ourilândia do Norte.

06/08/2025
Denis Alves dos Santos, autor do recurso, alegava ocorrência de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) durante as eleições, na tentativa de anular os diplomas dos candidatos eleitos.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) rejeitou, por unanimidade, o recurso interposto por Denis Alves dos Santos (União Brasil), mantendo a validade da eleição e os mandatos do prefeito Julio Cesar Daire ( MDB)l e do vice-prefeito Alessandro Machado Silva (MDB), ambos do município de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

O julgamento do Recurso Eleitoral ocorreu nesta terça-feira (5), em sessão presidida pelo desembargador José Maria Teixeira do Rosário. O relator do caso foi o juiz Tiago Nasser Sefer, que teve seu voto seguido por todos os demais membros da Corte. A Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou durante o julgamento, com a presença do procurador Alan Rogério Mansur Silva.

Denis Alves dos Santos, autor do recurso, alegava ocorrência de captação ilícita de sufrágio (compra de votos) durante as eleições, na tentativa de anular os diplomas dos candidatos eleitos. No entanto, o TRE entendeu que não houve comprovação suficiente das irregularidades apontadas.

A sessão está disponível na íntegra no site do TRE-PA e pode ser assistida também pelo canal oficial do tribunal no YouTube, através deste link: Sessão de Julgamento – TRE-PA . A reportagem foi escrita com base na certidão de julgamento do processo 0600606-15.2024.6.14.0074 (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Reprodução)

06/08/2025

