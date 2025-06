Pará vê avanço em parte das cidades na alfabetização infantil, porém discrepância na fluência leitora revela dados preocupantes

Os resultados da Avaliação Diagnóstica de Fluência Leitora 2025 revelam um cenário de fortes contrastes entre os municípios paraenses da rede pública. A análise, dividida entre os 10 municípios com melhores índices de fluência e os 10 com os piores desempenhos, evidencia uma discrepância significativa na aprendizagem dos estudantes em fase de alfabetização.

Na parte superior do ranking estadual estão cidades como São Francisco do Pará, Curuá, Melgaço e Oeiras do Pará, onde mais de 90% dos estudantes já são leitores iniciantes ou fluentes. São Francisco do Pará lidera, com 92% dos alunos alfabetizados sendo 84% leitores iniciantes e 8% fluentes.

Outros destaques positivos incluem Palestina do Pará (90%), Bonito e Senador José Porfírio (ambos com 88%). Esses municípios demonstram resultados sólidos que refletem políticas educacionais mais eficazes ou investimentos consistentes em alfabetização na idade certa.

Por outro lado, cidades como Sapucaia, Curionópolis, Brasil Novo e Uruará enfrentam os maiores desafios. Em Sapucaia, por exemplo, 49% dos alunos ainda são pré-leitores, com apenas 5% atingindo fluência. Tucumã, mesmo sendo um polo regional em crescimento, apresenta 59% de pré-leitores, evidenciando que quase dois terços dos estudantes ainda não desenvolveram habilidades básicas de leitura.

Essa disparidade acende um alerta para a urgência de ações voltadas à equidade educacional, especialmente nas regiões onde os índices de alfabetização ainda são críticos. A avaliação foi conduzida pela Rede Pública de Educação em parceria com instituições de pesquisa como a CAEd/UFMG, e os dados refletem o desempenho de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

A meta do programa é garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas até o final do 2º ano. Diante dos resultados, é evidente que alguns municípios precisarão de reforço na formação de professores, ampliação da jornada escolar e ações específicas para combater os déficits de aprendizagem.

“Percebe-se uma discrepância considerável entre os municípios, o que exige um olhar mais atento das políticas públicas para garantir o direito à alfabetização a todos os alunos, independentemente de onde vivem”, destaca a nota técnica que acompanha o relatório. (Roney Braga A Notícia Portal com informações do Resultados da Avaliação Diagnóstica de Fluência Leitora 2025, baseando https://www.youtube.com/watch?v=scpwllIHpKI Fotos: Alex Ribeiro Agência Pará)