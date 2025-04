Vereador Jurandir Guedes realiza Páscoa Solidária e entrega mais de 80 cestas básicas para famílias carentes em Redenção

Em um gesto que reafirma seu compromisso com a população mais vulnerável, o vereador Jurandir Guedues, carinhosamente conhecido como “Vereador do Povo”, promoveu neste mês a Páscoa Solidária, uma ação social que beneficiou dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Redenção.

Ao todo, mais de 80 cestas básicas foram distribuídas em diversos bairros da cidade, levando não apenas alimentos, mas também esperança e solidariedade a quem mais precisa. A iniciativa, segundo o parlamentar, é fruto de um olhar atento às dificuldades enfrentadas por muitas famílias, especialmente em datas simbólicas como a Páscoa, quando a união e a partilha ganham ainda mais sentido.

“Essa é uma data de renovação, de fé e também de empatia. Enquanto representante do povo, sinto que é meu dever estar próximo das comunidades e fazer o possível para amenizar as dificuldades do dia a dia dessas famílias”, declarou Jurandir durante uma das entregas.

Conhecido pela atuação firme nas causas sociais e pela constante presença nas comunidades, Jurandir Guedues tem se destacado no cenário político local como uma voz ativa em defesa dos menos favorecidos. A ação de Páscoa é apenas mais uma entre os diversos projetos sociais que ele vem realizando ao longo do seu mandato.

Moradores beneficiados agradeceram, emocionados, o gesto do vereador.

A Páscoa Solidária reforça o papel humanitário que o mandato do vereador Jurandir Guedues tem desempenhado, provando que política também se faz com empatia, proximidade e, sobretudo, ação.(A Notícia Portal/ Pedro Henrique, da Redação)