PA: IFPA oferta mais de 6 mil vagas em cursos técnicos e superiores

O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou os editais do Processo Seletivo Unificado (PSU) para o ano letivo de 2023. São 2.850 vagas para Cursos Técnicos Integrados, 1.970 vagas para Cursos Técnicos Subsequente e 2.015 para Cursos Superiores de Graduação. As inscrições iniciam nesta segunda (12), pela internet.

As vagas são para os campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

O período de inscrições inicia às 14h do dia 12 de dezembro de 2022 e segue até às 23h59 de 3 de janeiro de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line. Só será admitida uma inscrição por CPF e, caso o candidato realize mais de uma inscrição, somente a última será considerada válida.

Fonte: G1 PA