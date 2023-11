Polícia Militar de Conceição do Araguaia apreende dois menores por porte ilegal de arma e tráfico de drogas

Na última quinta-feira (9), policiais militares do 22º Batalhão 5 de março da Polícia Militar de Conceição do Araguaia realizaram a apreensão de dois menores sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante uma ronda pela cidade, a guarnição de serviço observou dois adolescentes em uma motocicleta Honda BIZ de cor azul, os quais, ao passar pela viatura, apresentaram nervosismo. Ao receberem ordem de parada, a dupla tentou fugir, buscando refúgio em uma residência, mas sem sucesso, sendo prontamente abordada.

Após uma busca pessoal minuciosa nos menores, os policiais encontraram dentro de uma mochila 18 gramas de maconha, além de um revólver calibre 38 municiado com 5 munições intactas e uma arma de fogo de fabricação caseira. Os adolescentes, juntamente com a mãe, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para a realização dos procedimentos legais cabíveis. (A Notícia Portal com informações de Blog do Luiz Pereira)