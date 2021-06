JOVEM MANDA MENSAGEM PARA AMIGO PEDINDO AJUDA E DESAPARECE EM ITAITUBA

O jovem, Cosmo Lopes, de 26 anos, desapareceu após entrar em contato com um amigo pedindo por ajuda. Na mensagem ele pedia socorro para não cometer uma loucura contra a própria vida.

Segundo informações, o carro em que Cosmo estava foi deixado em frente a residência do amigo com a chave dentro. Cosmo havia comprado o carro e ainda estava realizando o pagamento parcelado.

Segundo Sara, tia de Cosmo, ele é um jovem carismático, que conhecia muitas pessoas, e é muito querido por todos. Ela conta que o sobrinho já passou por quadro de depressão e, no momento, ele se encontrava com muitas dívidas e estava muito preocupado com essa situação. Devido a tudo que Cosmo já passou e estava passando, combinado com as últimas mensagens enviadas por ele, a família está desesperada por informações que levem ao paradeiro do jovem.

Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem pode ser repassada pelos números (93) 99171-5213, ou com a mãe do jovem, pelo número (93) 99130-8240.