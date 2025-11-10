Primeira fase chega ao fim com definição dos classificados e novidades no formato da competição da Copa Extremo Sul Pará de Seleções

A primeira fase da Copa Extremo Sul Pará de Seleções – ano base 2025 foi encerrada neste domingo (9), definindo as oito seleções que seguem vivas na disputa e as eliminadas, entre elas Redenção e Conceição do Araguaia. As classificadas agora se enfrentam em partidas únicas, que vão definir quem avança para as quartas de final.
Realizada desde 1996, quando Xinguara levantou a taça pela primeira vez, a competição é considerada uma das mais tradicionais do futebol amador do sul do Pará.
De acordo com Jandilson Sousa, diretor regional esportivo da Federação Paraense de Futebol (FPF) e presidente da Liga Esportiva de Sapucaia (LES), a edição 2025 trouxe inovações importantes. Entre elas, o fim dos jogos de ida e volta, substituídos pelos jogos eliminatórios, no qual a seleção com melhor campanha tem o direito de jogar em casa.
Outra novidade é o apoio da OPA Brasil, organização sem fins lucrativos que atua em parceria com o Ministério do Esporte. A entidade disponibilizou todo o material esportivo utilizado pelas seleções, fortalecendo a estrutura do torneio e incentivando a prática esportiva na região.
Resultados da rodada de classificação:
• Santa Maria 3 x 0 Conceição do Araguaia
• Sapucaia 4 x 3 Água Azul
• Rio Maria 0 x 0 Xinguara
• Redenção 0 x 1 Santana do Araguaia
• Tucumã 4 x 0 Krimei
• Floresta do Araguaia 1 x 1 Cumaru do Norte
• São Félix do Xingu 10 x 1 Bom Krainoro
• Pau D’Arco 1 x 3 Bannach
Próximos confrontos:
Os jogos das oitavas de final estão marcados para o próximo fim de semana.
• Sábado (15): Xinguara x Rio Maria
• Domingo (16): Tucumã x Cumaru do Norte | São Félix do Xingu x Floresta do Araguaia | Santana x Bannach.
• Confira todos os campeões
1996 – Xinguara
1997 – Xinguara
2000 – Xinguara
2001 – Indefinido
2002 – Redenção
2003 – São Félix do Xingu
2004 – São Félix do Xingu
2005 – Santana do Araguaia
2006 – Sapucaia
2007 – Xinguara
2008 – Redenção
2009 – Redenção
2010 – Redenção
2011 – Redenção e Sapucaia (Não houve final e o título foi dividido entre as duas cidades)
2012 – Floresta do Araguaia
2013 – Floresta do Araguaia
2014 – Redenção
2015 – Ourilândia do Norte
2016 – Tucumã
2017 – Rio Maria
2018 – Xinguara
2019 – Redenção
2020 – Não teve edição por motivo da Pandemia Covid -19
2021- Não teve por motivo da Pandemia Covid- 19
2022 – Xinguara
2023 – Conceição do Araguaia
2024 – Tucumã
