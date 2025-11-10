Primeira fase chega ao fim com definição dos classificados e novidades no formato da competição da Copa Extremo Sul Pará de Seleções

A primeira fase da Copa Extremo Sul Pará de Seleções – ano base 2025 foi encerrada neste domingo (9), definindo as oito seleções que seguem vivas na disputa e as eliminadas, entre elas Redenção e Conceição do Araguaia. As classificadas agora se enfrentam em partidas únicas, que vão definir quem avança para as quartas de final.

Realizada desde 1996, quando Xinguara levantou a taça pela primeira vez, a competição é considerada uma das mais tradicionais do futebol amador do sul do Pará.

De acordo com Jandilson Sousa, diretor regional esportivo da Federação Paraense de Futebol (FPF) e presidente da Liga Esportiva de Sapucaia (LES), a edição 2025 trouxe inovações importantes. Entre elas, o fim dos jogos de ida e volta, substituídos pelos jogos eliminatórios, no qual a seleção com melhor campanha tem o direito de jogar em casa.

Outra novidade é o apoio da OPA Brasil, organização sem fins lucrativos que atua em parceria com o Ministério do Esporte. A entidade disponibilizou todo o material esportivo utilizado pelas seleções, fortalecendo a estrutura do torneio e incentivando a prática esportiva na região.

Resultados da rodada de classificação:

• Santa Maria 3 x 0 Conceição do Araguaia

• Sapucaia 4 x 3 Água Azul

• Rio Maria 0 x 0 Xinguara

• Redenção 0 x 1 Santana do Araguaia

• Tucumã 4 x 0 Krimei

• Floresta do Araguaia 1 x 1 Cumaru do Norte

• São Félix do Xingu 10 x 1 Bom Krainoro

• Pau D’Arco 1 x 3 Bannach

Próximos confrontos:

Os jogos das oitavas de final estão marcados para o próximo fim de semana.

• Sábado (15): Xinguara x Rio Maria

• Domingo (16): Tucumã x Cumaru do Norte | São Félix do Xingu x Floresta do Araguaia | Santana x Bannach.

• Confira todos os campeões

1996 – Xinguara

1997 – Xinguara

2000 – Xinguara

2001 – Indefinido

2002 – Redenção

2003 – São Félix do Xingu

2004 – São Félix do Xingu

2005 – Santana do Araguaia

2006 – Sapucaia

2007 – Xinguara

2008 – Redenção

2009 – Redenção

2010 – Redenção

2011 – Redenção e Sapucaia (Não houve final e o título foi dividido entre as duas cidades)

2012 – Floresta do Araguaia

2013 – Floresta do Araguaia

2014 – Redenção

2015 – Ourilândia do Norte

2016 – Tucumã

2017 – Rio Maria

2018 – Xinguara

2019 – Redenção

2020 – Não teve edição por motivo da Pandemia Covid -19

2021- Não teve por motivo da Pandemia Covid- 19

2022 – Xinguara

2023 – Conceição do Araguaia

2024 – Tucumã

