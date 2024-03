Governador Helder Barbalho estará em Redenção nesta terça-feira (19) para entrega de viaturas e benefícios habitacionais”

Nesta terça-feira (19), o governador do estado, Helder Barbalho, estará em Redenção, sul do Pará, para dois importantes atos em prol do município. Às 15h, na praça de Eventos, está prevista a cerimônia de entrega de 52 novas viaturas para a Polícia Militar, incluindo uma viatura rosa destinada ao policiamento especializado em enfrentamento à violência doméstica, conhecido como Patrulha Maria da Penha. Essa iniciativa visa proporcionar maior segurança para as mulheres que necessitam fazer denúncias, contando sempre com a presença de policiais femininas.

Os veículos serão utilizados pelas unidades policiais do Comando de Policiamento Regional V (CPR V) e da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME), atendendo não apenas Redenção, mas também as cidades de Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Pau D’arco, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, todas na região de integração do Araguaia. As novas viaturas, modelos Hilux e Duster, substituirão a frota antiga, proporcionando maior efetividade às ações de segurança pública na região e melhores condições de trabalho aos policiais militares.

Além da entrega das viaturas, o governador Barbalho também fará a distribuição de benefícios do Programa Habitacional ‘Sua Casa’, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidades habitacionais. Esse programa visa melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Pará, reforçando o compromisso do governo com o bem-estar e o desenvolvimento social da região. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)