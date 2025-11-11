Bannach e Xinguara estão entre as oito seleções que vão disputar as quartas de final no próximo sábado e domingo

No próximo final de semana acontecerá o início da segunda fase da Copa Sul Pará de Seleções. Oito equipes se enfrentarão em confrontos de mata-mata, dos quais apenas quatro seguirão para disputar o título de campeã e vice-campeã.

Os jogos válidos pelas quartas de final acontecerão no próximo final de semana. No sábado (15), Xinguara e Rio Maria se enfrentarão em Xinguara. No domingo (16), Tucumã joga em casa contra Cumaru do Norte. São Félix do Xingu receberá Floresta do Araguaia, e Bannach enfrentará a seleção de Santana do Araguaia fora de casa.

Ao todo, 16 seleções se inscreveram e iniciaram a Copa. Logo na primeira fase, porém, equipes tradicionais foram desbancadas: Conceição do Araguaia, Água Azul do Norte, Redenção, Krimei (indígena), Bom Krainoro (indígena), Pau D’Arco e Santa Maria das Barreiras foram derrotadas e se despediram mais cedo da competição.

O A Notícia Portal vai acompanhar os bastidores das próximas partidas dessa competição, que promete movimentar o final de semana. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)