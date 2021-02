ECONOMIA: Governo estuda auxílio emergencial por 3 ou 4 meses.

O presidente Jair Bolsonaro informou que a renovação do auxílio emergencial será por apenas alguns meses, a proposta esta sendo estudada pelo Governo Federal e pelo Congresso Nacional. Em discurso realizado em evento no Maranhão afirmou que o pagamento realizado aos mais vulneráveis que sofreram com impactos da Covid-19 representa endividamento para o país e que não pode ser eterno.

O Governo tem intenção de pagar mais três parcelas de R$ 200 reais a titulo de auxílio, no entanto, além de não englobar os beneficiários do Bolsa Família, como foi feito anteriormente, será pago apenas para os desempregados durante a pandemia.

É estudado pela equipe econômica, juntamente ao Congresso, alternativas que viabilizem a aplicação do beneficio sem violar a regra do teto de gastos, ou algum tipo de liberação legal para que o auxílio possa ser pago extrapolando o limite estabelecido. (da redação, com informações do UOL)