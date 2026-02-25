Governo do Estado entrega benefício do programa “Bora Estudar” em Redenção

O governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (25), mais 130 benefícios do programa “Bora Estudar” a estudantes do município de Redenção, no Sul do Pará. A solenidade ocorreu no Sindicato Rural da cidade, com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o programa representa um investimento de R$ 1,3 milhão e contempla estudantes de cinco escolas da região. O governador Helder Barbalho destacou que a entrega do cheque fortalece a educação ao reconhecer o desempenho dos melhores alunos da rede estadual.

“Essa entrega fortalece a educação ao reconhecer os nossos melhores alunos e, ao mesmo tempo, estimular toda a rede estadual a avançar. Por meio do programa ‘Bora Estudar’, valorizamos o esforço, incentivamos o desempenho e criamos um ciclo positivo para que a educação do Estado continue melhorando cada vez mais”, enfatizou.

O cheque “Bora Estudar” é uma política de valorização dos estudantes, reconhecendo seu desempenho escolar, ao ofertar um auxílio individual de R$ 10 mil. Além de fortalecer a permanência na escola e proporcionar de oportunidades por meio da educação.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância do programa como investimento no futuro dos estudantes. “O ‘Bora Estudar’ valoriza o esforço dos nossos alunos e apoia suas famílias, garantindo condições para que permaneçam na escola e sigam sonhando com um futuro melhor. Ao reconhecer esse mérito, o Estado reafirma seu compromisso com uma educação pública de qualidade e com mais oportunidades para a juventude paraense”, frisou.

Um dos destaques da cerimônia foi o estudante Leopoldino Neto Sousa Santos, aprovado no curso de Medicina na Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA). Durante o evento, o governador realizou simbolicamente o tradicional corte de cabelo do estudante, gesto que marcou o momento de conquista e reconhecimento.

Emocionado, Leopoldo celebrou a aprovação e o apoio recebido. “Passar em uma federal exige muito esforço e dedicação. É gratificante chegar em casa e dizer para a família que consegui. Esse benefício vai me ajudar a melhorar meu espaço de estudo e me preparar para os anos de faculdade”, disse.

O secretário-adjunto de Gestão de Rede e Regime de Colaboração (Sarc) da Seduc, Diego Maia, destacou que a iniciativa funciona como incentivo direto à permanência dos estudantes na escola. “É um estímulo para toda a rede estadual. Premiar estudantes de diferentes idades, do Ensino Fundamental ao Médio e também da EJA [Educação de Jovens e Adultos], reforça o valor do conhecimento e incentiva a continuidade dos estudos. O ‘Bora Estudar’ busca reduzir a evasão escolar e motivar nossos alunos a concluírem o ensino médio e ingressarem na universidade”, afirmou.

O benefício é vinculado ao programa “Sua Casa”, executado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), e é destinado a estudantes que se destacaram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota superior a 900 na Redação, ou que apresentaram alto rendimento ao longo do ano letivo. O valor é convertido em materiais de construção, contribuindo para a melhoria das condições de moradia dos estudantes e de suas famílias, além de incentivar a continuidade dos estudos.

O estudante Ataíde Pereira dos Santos, de 50 anos, foi outro estudante beneficiado que concluiu os estudos por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e atualmente cursa Licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). “Voltar a estudar abriu caminhos que eu não imaginava. Esse apoio vai ajudar minha família e fortalecer minha trajetória como estudante”, afirmou.

A Notícia Portal com informações de Ivana Barreto (SEDUC)/ Fotos: Marcelo Lelis e Pedro Guerreiro Agência Pará de Notícias)