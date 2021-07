Internautas fazem campanha para cancelar DJ Ivis no Spotify

Revoltados com as imagens em que Pamella Holanda aparece sendo espancada pelo marido, DJ Ivis, internautas iniciaram na noite de domingo (11/7) uma campanha para boicotar o músico no Spotify e no Deezer. Atualmente, Ivis ocupa as primeiras posições dos charts brasileiros das plataformas, com hits como Esquema Preferido, Volta Bebê Volta Neném e Não Pode Se Apaixonar.

“Passo a passo de como acabar com a vida de um agressor famoso, vulgo DJ Ivis: 1- abra seu spotify; 2- pesquise: DJ Ivis; 3- clica nos três pontinhos logo ali do lado; 4- aperte a opção: “NÃO TOCAR ESSE ARTISTA”. Simples e fácil, Faça a sua parte e diga não a agressão à mulher“, escreveu um internauta, em um post compartilhado por pelo menos 1 mil pessoas.

Apesar da reação de parte da web, artistas e até empresas com quem Ivis trabalhava — a Vybbe, empresa de Xand Aviões, por exemplo, anunciou o desligamento dele do casting —, o DJ ganhou pelo menos 200 mil seguidores no Instagram após a polêmica, o que também gerou discussões acaloradas no Twitter.

“Só uma pergunta… Por que o DJ Ivis está nos stories e não preso? Porque ele GANHOU seguidores depois de todos esses vídeos? Todo meu apoio a Pamella”, postou um usuário do Twitter.