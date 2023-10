Conceição do Araguaia: IFPA oferta 340 vagas em cursos técnicos e de graduação

O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou o edital do Processo Seletivo Unificado (PSU) para ingresso nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma de oferta integrada ao ensino médio, subsequente (pós-médio) e de graduação (superior) para o ano letivo de 2024.

O IFPA Campus Conceição do Araguaia está ofertando ao todo 340 vagas distribuídas em cursos na modalidade Integrada (médio/técnico) de Informática (40), Edificações (40) e Agropecuária (40). São 80 vagas para os cursos na modalidade subsequente (pós-médio), distribuídas nos cursos de Segurança do Trabalho, e Manutenção e Suporte em Informática, com 40 vagas cada.

O nível superior oferta 140 vagas para os cursos de Agronomia (35 vagas); Engenharia Ambiental e Sanitária (30 vagas); Engenharia Civil (35 vagas) e História (40 vagas). Os cursos técnicos integrados são regulares com duração de até quatro anos, realizados simultaneamente ao ensino médio e voltados para alunos concluintes do ensino fundamental ou equivalente.

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, com matriz curricular composta de disciplinas específicas da área profissional de cada curso, e destinam-se a alunos que já concluíram o ensino médio ou equivalente.

A seleção para os cursos do Integrado (médio/técnico) será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos, tendo como base a média das notas/conceitos das disciplinas de português e matemática, obtidos no 7º e 8º Anos (antigas 6ª e 7ª séries) do ensino fundamental ou equivalente.

Já a seleção para os cursos na modalidade subsequente (pós-médio) será realizada com base na média das notas/conceitos das disciplinas de português e matemática, obtidos no 1º e 2º Ano (antigo 2º grau), do ensino médio ou ensino equivalente.

Para os cursos de nível superior, a seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 a 2023.

O PSU 2024 será composto por cinco fases. A primeira é eliminatória e consiste nas inscrições e envio dos documentos para os cursos técnicos nas modalidades Integrado e Subsequente. A segunda fase é eliminatória e consiste na homologação das inscrições. Na fase seguinte, de caráter classificatório, será realizado procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos).

A quarta fase é eliminatória, e consiste na classificação dos candidatos. Por fim, a fase cinco, também eliminatória, consiste na análise da documentação para habilitação de matrícula dos candidatos aprovados.

O período de inscrições teve início no último dia 26 de outubro e vai até às 23h59 do dia 27 de novembro, exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA. Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 40,00, mas candidatos que possuam Número de Identificação Social (NIS) e pertençam à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, podem solicitar isenção até às 23h59 do dia 06 de novembro. (A Notícia Portal/ ASCOM IFPA CONCEIÇÃO, Viviane Fialho)