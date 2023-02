Servidor do INSS que quebrou equipamentos e ameaçou chefes de Marabá e Ourilância do Norte foi preso

Nesta terça-feira (31), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra um servidor do INSS. Ele foi denunciado por danificar equipamentos de agências do INSS e ameaçar de morte seus chefes. Os casos ocorreram em dezembro e janeiro nas agências de Marabá, sudeste do Pará, e Ourilância do Norte, sul do estado.

Os mandado foram cumpridos em Marabá e em Belém, onde ele foi encontrado e teve aparelho celular apreendido. Segundo a denúncia, o servidor danificou equipamentos das agências do INSS e também ameaçou de morte e de danos patrimoniais aos superiores hierárquicos. Diante das ameaças, foi representado ao juiz por medidas cautelares de natureza pessoal, bem como busca e apreensão para a investigação.

A Justiça determinou a proibição de acesso às agências do INSS; proibição de se aproximar das pessoas que ameaçou; a suspensão da função pública, dentre outras. O descumprimento das medidas decretadas implicará a decretação da prisão do investigado. Ele responde a Processo Administrativo Disciplinar, já estava afastado de suas funções e assinou intimação de ciência das determinações da Justiça.

A pena do crime dano qualificado pode chegar a três anos de prisão e multa. Já a pena do crime de ameaça tem pena de até seis meses. A investigação segue em andamento.

Fonte: G1 Pará