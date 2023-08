Ex-prefeito Waltinho do Ouro representa Rio Maria na posse de Celso Sabino no Ministério do Turismo

O município de Rio Maria foi representado pelo ex-prefeito Walter José da Silva, ‘Waltinho do Ouro’ na posse do deputado federal Celso Sabino (União Brasil) como Ministro do Turismo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A solenidade que contou com mais de 800 convidados, além de cerca de 120 congressistas, aconteceu na manhã desta quinta-feira (03) no palácio do Planalto em Brasília.

Dezenas de prefeitos e lideranças do estado do Pará, estavam entre os convidados. Waltinho recebeu o convite feito pelo próprio ministro, com quem tem forte amizade. “Vim a Brasília, representando o povo de Rio Maria para prestigiar a posse de Celso Sabino, acredito que a sua nomeação para este ministério renderá bons frutos para o Brasil e ao estado do Pará; Rio Maria tem potencial turístico e eu vou apresentar um projeto para que o município possa receber verbas deste ministério; temos a praia da ‘Escalada’ onde poderemos realizar investimentos”, disse Saltinho.

Durante o discurso de posse, Sabino prometeu colocar em prática programas para facilitar viagens dentro do país, para que os brasileiros possam visitar e conhecer outras regiões do Brasil. “Para incrementar o fluxo turístico interno, lançaremos o ‘Conheça o Brasil’, pois muitos brasileiros ainda não conhecem o próprio país. É um programa de estímulo a viagens que, por meio de parcerias com a iniciativa privada, ofertará descontos para pessoas da melhor idade e para trabalhadores de baixa renda”, explicou o novo ministro.

Celso Sabino também foi enfático ao se referir sobre as presenças das lideranças paraenses que foram prestigiar a sua posse, ao cumprimentar Waltinho, ele agradeceu o apoio recebido pelo povo de Rio Maria na ocasião de sua eleição a deputado federal em 2022, “o Waltinho é meu companheiro e eu estou grato pela sua presença” disse Celso Sabino (A Notícia Portal – da Redação)