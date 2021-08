João Gomes faz show com grande aglomeração no estado do Pará e internautas reagem: “acabou a pandemia?”

O cantor João Gomes fez um show na noite desta quinta-feira (29) na cidade de São João de Pirabas no estado do Pará. O cantor foi uma das atrações do Fest Verão de Pirabas 2021, que contou com vários dias de festa no município.

Vídeos postados no stories do cantor em sua conta no instagram mostram o show lotado e as cenas de grande aglomeração se repetem. Nas redes sociais, internautas criticam o show e a falta de responsabilidade por parte da equipe do cantor e também da prefeitura, que foi quem organizou o evento.

Sobre João Gomes:

Agora, aos 18 anos, o que não falta a João Gomes é confiança. Durante a pandemia, o garoto se tornou a maior estrela viral da música brasileira. Com sua voz grave e autêntica do vaqueiro a serviço do piseiro (o novo forró, que ganhou notoriedade há cerca de um ano com Barões da Pisadinha e Tarcísio do Acordeon), recentemente ele emplacou duas músicas no Top 50 — Brasil do Spotify: “Meu pedaço de pecado” (em 1º lugar) e “Aquelas coisas” (em 8º). Esta sexta-feira, ele lança no streaming cinco músicas do seu DVD gravado em Fortaleza com participação de Tarcísio e do cantor Vitor Fernandes.