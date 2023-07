Anatel libera ativação do 5G em Altamira e Salinópolis; veja lista com todos os municípios

Mais dois municípios paraenses terão acesso à tecnologia do 5G a partir de 31 de julho, após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidir liberar a quinta geração de internet móvel em mais 102 cidades do país. No Pará, terão acesso Altamira e Salinópolis. Com isso, as operadoras de telefonia já podem solicitar a ativação do sinal nessas áreas.

A partir dessa decisão, o número total de municípios que passarão a ter o 5G disponível chega a 1.712, alcançando 145 milhões de brasileiros, ou 69,3% da população nacional, segundo a Anatel.

A liberação da faixa, no entanto, não significa implantação imediata da tecnologia, lembra a agência. “A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora”, disse, em nota.

Veja quais são os outros 100 municípios aptos a receber 5G em 31/7

• Alagoinhas (BA)

• Camocim (CE)

• Canindé (CE)

• Alegre (ES)

• Aracruz (ES)

• Ibiraçu (ES)

• Itapemirim (ES)

• João Neiva (ES)

• Marataízes (ES)

• São Bento (MA)

• São Vicente Ferrer (MA)

• Alpinópolis (MG)

• Antônio Carlos (MG)

• Barbacena (MG)

• Bicas (MG)

• Cachoeira de Minas (MG)

• Cascalho Rico (MG)

• Catas Altas da Noruega (MG)

• Conceição dos Ouros (MG)

• Diamantina (MG)

• Goianá (MG)

• Guarda-Mor (MG)

• Ibertioga (MG)

• Itaverava (MG)

• Paracatu (MG)

• Pouso Alegre (MG)

• Santa Rita de Ibitipoca (MG)

• Santana dos Montes (MG)

• São José da Barra (CE)

• Tiradentes (CE)

• Vargem Bonita (MG)

• Varginha (MG)

• Vazante (MG)

• Água Clara (MS)

• Brasilândia (MS)

• Jateí (MS)

• Juti (MS)

• Paraíso das Águas (MS)

• Ribas do Rio Pardo (MS)

• Sonora (MS)

• Diamantino (MT)

• Itiquira (MT)

• Nortelândia (MT)

• Sinop (MT)

• Barra de Santana (PB)

• Ingá (PB)

• Itabaiana (PB)

• Itatuba (PB)

• Mogeiro (PB)

• Pilar (PB)

• Arcoverde (PE)

• Serra Talhada (PE)

• Antonina (PR)

• Guaraqueçaba (PR)

• Paranaguá (PR)

• Pato Branco (PR)

• Toledo (PR)

• Cambuci (RJ)

• Macuco (RJ)

• São Francisco de Itabapoana (RJ)

• São José de Ubá (RJ)

• Canguaretama (RN)

• Espírito Santo (RN)

• Jundiá (RN)

• Passagem (RN)

• São Pedro (RN)

• Arroio do Meio (RS)

• Bom Retiro do Sul (RS)

• Capão da Canoa (RS)

• Colinas (RS)

• Cruzeiro do Sul (RS)

• Doutor Ricardo (RS)

• Encantado (RS)

• Estrela (RS)

• Fazenda Vilanova (RS)

• Imbé (RS)

• Imigrante (RS)

• Muçum (RS)

• Osório (RS)

• Roca Sales (RS)

• Teutônia (RS)

• Torres (RS)

• Tramandaí (RS)

• Vespasiano Corrêa (RS)

• Westfália (RS)

• Araranguá (SC)

• Braço do Norte (SC)

• Capivari de Baixo (SC)

• Gravatal (SC)

• Imaruí (SC)

• Imbituba (SC)

• Ipira (SC)

• Jaguaruna (SC)

• Laguna (SC)

• Pescaria Brava (SC)

• Piratuba (SC)

• Sombrio (SC)

• Tubarão (SC)

• Barretos (SP)

• Pequizeiro (TO)

Até 2029, o 5G deve chegar a todas as cidades do país, quando as operadoras devem instalar as antenas nas cidades de até 30 mil habitantes. (A Notícia Portal/ O Liberal)