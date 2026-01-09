Acontecimentos

Crianças desaparecidas em Bacabal: prefeito anuncia recompensa de R$ 20 mil

Prefeito pagará recompensa de R$ 20 mil por informações que levem ao paradeiro das duas crianças que seguem desaparecidas

09/01/2026

O prefeito de Bacabal, Roberto Costa, vai pagar recompensa de R$ 20 mil por informações que levem ao paradeiro das duas crianças que desapareceram na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, no interior do Maranhão. Nesta sexta-feira (9/1), o grupo de resgate entra no sexto dia de buscas.

“Estou, pessoalmente, oferecendo uma recompensa de R$ 20 mil por informações concretas que levem ao paradeiro das crianças”, divulgou Roberto Costa.

Os irmãos Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, foram vistos pela última vez por volta das 15h do domingo passado (4/1), quando saíram para brincar. Um primo deles, chamado Anderson Kauan, de 8 anos, também desapareceu no dia, mas foi encontrado com vida na quarta-feira (7/1).

Pelas redes sociais, o prefeito anunciou a recompensa. “Precisamos de informações, estamos em um momento crucial e cada minuto pode garantir a vida das crianças”, afirmou.

Quem tiver informações deve ligar para o número 181 ou entrar em contato pessoalmente com a coordenação da força-tarefa de buscas em Bacabal.

Mistério em Bacabal: O desaparecimento das crianças mobilizou o município de Bacabal e o estado do Maranhão. Além de moradores e familiares das crianças, equipes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil e do Centro Tático Aéreo (CTA) realizam buscas na região desde domingo. Helicópteros e cães farejadores também estão sendo usados para procurar as crianças. ( A Notícia Portal com informações de do Metrópoles/ Foto: Arquivo Pessoal) 

