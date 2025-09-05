PF fiscaliza segurança privada na 10ª Expocanaã – em Canaã dos Carajás

A Polícia Federal realizou nesta semana fiscalização durante a 10ª Expocanaã, uma feira agropecuária realizada no município de Canaã dos Carajás/PA.

A vistoria teve como objetivo verificar a regularidade da empresa contratada para atuar na segurança do evento. Constatou-se que a prestadora estava devidamente autorizada e possuía alvará de funcionamento e empregava vigilantes em conformidade com as normas que regem o setor.

A fiscalização observou as exigências previstas no Estatuto da Segurança Privada, que estabelece critérios para atuação das empresas e profissionais. Foram analisados documentos de autorização, qualificação dos vigilantes e cumprimento das normas aplicáveis a eventos de grande porte. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)