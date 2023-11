SÃO FÉLIX DO XINGU: “Governo Lula anuncia pausa na operação de desintrusão na Extensão Apyterewa, no Pará, para reavaliação das próximas etapas”

Um dia após o final do prazo para a saída voluntária de famílias que moram na Extensão Apyterewa, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que a operação de desintrusão terá uma pausa. No entanto, a operação não foi cancelada ou suspensa indefinidamente. A pausa será para reavaliação das próximas etapas. A expectativa é de que uma definição seja anunciada na semana que vem.

À Folha de São Paulo, a Assessoria de Comunicação da Operação de Desintrusão da Apyterewa informou que a saída voluntária das famílias que ocupam a área continua. A pausa na operação não deve ser entendida como uma mudança no entendimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de demarcar os 774 mil hectares de terra para o povo indígena Parakanã.

“O planejamento todo está sendo feito para que o processo se dê com tranquilidade, pacificamente, evitando conflitos e garantindo o cumprimento da decisão judicial do STF”, diz nota da operação. As reuniões para decidir os próximos passos da desintrusão serão com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (do ministro Flávio Dino), a Secretaria-Geral da Presidência da República (com o ministro Rui Costa) e o Ministério dos Povos Indígenas (da ministra Sônia Guajajara).

A representantes do povo Parakanã — que atualmente tem cerca de 1 mil indígenas vivendo na Apyterewa — o Governo Lula já confirmou que a operação de desintrusão segue. As força de segurança presentes em São Félix do Xingu deverão permanecer nas bases, mas não forçar a saída devido ao final do prazo de saída voluntária. Os agentes vão aguardar novas instruções, mas vão evitar que as famílias que já saíram retornem. (A Notícia Portal/ Matéria de Fato Regional)