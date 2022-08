Multidão de mais 6 mil pessoas marca presença na festa de lançamento do candidato Márcio Miranda

Na noite de sábado, 26, Márcio Miranda, candidato a deputado federal, realizou o lançamento oficial de sua candidatura. O médico e ex-deputado estadual chegou pelos ombros de amigos e apoiadores e foi aclamado pelas mais de 6 mil pessoas presentes na Casa de Shows Paraíso, em Castanhal.

Bandeiras agitadas e muita alegria marcaram a grande festa de lançamento do candidato que, ao lado da família e, na presença de prefeitos, vereadores e inúmeras lideranças políticas discursou para a população. O candidato contou sobre o início de sua vida política e da oportunidade de representar o Pará mais uma vez, agora na Câmara de Deputados.

Com brados de “O campeão voltou!” (uma alusão ao fato de Márcio ter sido campeão de recursos e projetos na Alepa), Márcio agradeceu a enorme adesão a sua campanha. “Agradeço a Castanhal e as caravanas de várias cidades. Como todos sabem, estou sem mandato e a gente quando fica sem mandato fica de certa forma desprotegido, mas hoje eu me senti protegido e grato, com os amigos leais e verdadeiros, amigos que olharam pra mim e pro nosso passado e disseram: ‘sim, eu vou lá prestigiar o Márcio.’ E não prestigiou só a mim, mas a um coletivo, dando a oportunidade de realizarmos uma grande festa da democracia. Muito obrigado!”

Miranda irá intensificar a sua já extensa agenda de visitas pelos municípios do Pará, nos quais já vem sendo muito bem recebido. Sem dúvida, os paraenses podem esperar ainda mais do candidato arrojado e competente.