Rosa Weber se despede do STF após mais de uma década

Após mais de uma década como ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e pouco mais de um ano na presidência da corte, Rosa Weber participou nesta quarta-feira (27) de sua última sessão de julgamentos no plenário do STF. A ministra, que completa 75 anos no próximo dia 2, se aposenta de forma compulsória, conforme a idade máxima estipulada para permanência no serviço público.

Em um balanço de gestão com 289 páginas, entregue aos seus colegas, Rosa Weber destacou o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a defesa da democracia. Na publicação, a ministra enfatizou que a corte permanecerá “vigilante” na preservação dos valores democráticos e na concretização das promessas civilizatórias da Constituição da República.

Rosa Weber, que acumulou 41 anos de carreira como magistrada, deixa um legado de dedicação ao serviço público e de atuação no mais alto tribunal do país. Seu afastamento obrigatório marca o fim de uma trajetória marcante no Poder Judiciário brasileiro. (A Notícia Portal/ O Antagonista)