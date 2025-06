Homem é preso com simulacro de pistola após agredir companheira e tentar incendiar casa em Tucumã

Na noite desta terça-feira (17), uma guarnição da Polícia Militar prendeu um homem acusado de agredir fisicamente a companheira e tentar atear fogo na casa onde moravam, no município de Tucumã, sudeste do Pará. De acordo com informações do 86° Pelotão da PM, por volta das 20h30, durante a Operação Saturação, policiais foram acionados por moradores que denunciaram um caso de violência doméstica na Rua Joaquim Vieira Guimarães, no setor Lago das Rosas.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a denúncia e encontraram a vítima, identificada como Adeane Nunes Nascimento, de 32 anos. Ela relatou que foi agredida pelo companheiro, Raul Ferindo Farias de Araújo, e que ele ainda tentou incendiar a residência após uma discussão.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo (uma pistola de brinquedo) na cintura do suspeito, que recebeu voz de prisão e foi algemado, conforme previsto pela súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF). O agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que ações como a Operação Saturação visam aumentar a segurança da comunidade por meio de patrulhamento ostensivo e preventivo. (Roney Braga com informações da Polícia Militar/ Foto: Divulgação)