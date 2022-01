Médico Ourilandense é agredido e preso por delegado que exigia atendimento prioritário, em Goiás

O médico Fábio Marlon Martins Franca, que atualmente trabalha na cidade de Cavalcante, em Goiás, foi preso na última quinta-feira (27) após discutir com um delegado da cidade, em uma Unidade Básica de Saúde do município, enquanto este exigia rápido e prioritário atendimento.

De acordo com testemunhas, o profissional realizava o atendimento de um paciente no local, quando o delegado solicitou o serviço. O médico, no entanto, se negou a deixar o cidadão que se encontrava no consultório para atender o delegado, de imediato. Com teste positivo para Covid-19, o delegado se irritou, arrancou a máscara do médico, agrediu e prendeu o profissional de saúde, na companhia de dois policiais. Fábio Franca permanece detido em Alto Paraíso, município localizado a 90km de Cavalcante.

Revoltada com a situação, a comunidade local organizou uma manifestação para que ocorra justiça em nome do médico. O ato está previsto para esta sexta-feira (28), a partir das 9 horas. Procurada, a Polícia Civil ainda não tinha informações a respeito do assunto. O espaço será atualizado assim que um posicionamento for enviado.

Protesto

Revoltados com a situação, os moradores de Cavalcante organizaram uma manifestação em apoio ao médico na manhã desta sexta-feira, 28, na praça Diogo Teles.

(Com informações: Jornal O Níquel)