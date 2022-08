Entrevista de Bolsonaro ao JN foi vista em quase 10 milhões de lares

Participação do presidente no Jornal Nacional teve altos índices de audiência em diversas metrópoles

A ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional, da TV Globo, na noite desta segunda-feira (22), chegou a ser sintonizada em quase 10 milhões de lares nas principais metrópoles brasileiras. O resultado faz parte dos números consolidados de audiência, que foram divulgados pelo site Notícias da TV nesta terça-feira (23).

De acordo com os dados, a Globo chegou a ser assistida em 9,576 milhões de lares nas principais metrópoles brasileiras. Entre 20h31 e 21h11, quando a entrevista com Bolsonaro foi exibida, a emissora marcou uma média de 33 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT), que abrange as 15 maiores regiões metropolitanas. O pico de audiência foi de 37 pontos. (A Notícia Portal / com informações de Pleno News)