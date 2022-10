Pesquisa GERP: Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro

Nesta quarta feira (12), foi divulgada mais uma pesquisa sobre a disputa presidencial no segundo turno. De acordo com os dados do instituto GERP, Lula e Bolsonaro, estão tecnicamente empatados.

Segundo a pesquisa, Lula tem 48% das intenções de votos nesse segundo, turno contra 46% de Bolsonaro. Considerando a margem de erro de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula pode oscilar entre 46,1% e 50,1% e o presidente, entre 44,1% e 48,1%. Em alguns momentos, portanto, os dois podem ter o mesmo percentual e por isso o empate técnico. A pesquisa ouviu 2.095 pessoas entre os dias 6 e 11 do corrente mês.

A última pesquisa presidencial do instituto GERP antes do primeiro turno foi divulgada no dia 5 de setembro, quase um mês antes do dia de votação. Na ocasião, outros candidatos concorriam e o levantamento indicou que Bolsonaro tinha, naquele momento 39% das intenções de votos contra 38% de Lula. (A Notícia Portal com informações de Veja Portal)