Governo do Pará entrega lote da rodovia PA-279 reconstruído de Xinguara a São Félix do Xingu

O governador Helder Barbalho entregará hoje (18), nas regiões sul e sudeste do Pará, a obra de reconstrução de 70 quilômetros da rodovia PA-279, no trecho entre Água Azul do Norte e Tucumã.

A obra faz parte do trabalho de reconstrução de toda a extensão da rodovia na região de integração do Araguaia, e está dividida em três lotes para dar maior celeridade aos serviços na estrada.

No primeiro lote, a rodovia recebe obras que abrangem o final do perímetro urbano de Xinguara até o entroncamento de Água Azul do Norte, com 70 Km.

O lote 2 recebe obras em 73 Km do final do trecho urbano de Água Azul do Norte a Ourilândia do Norte.

O Lote 3 será contemplado, que possui extensão de 102 quilômetros de obras, indo do final do trecho urbano de Tucumã até ao perímetro urbano de São Félix do Xingu.

Toda obra da PA-279 abrange uma extensão de 257 quilômetros do total de 260 quilômetros de pavimento asfáltico da estrada. Há trechos reconstruídos e outros que recebem manutenção e conservação para garantir a trafegabilidade da rodovia. (A Notícia Portal /Fonte: Agência Pará)

