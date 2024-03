XINGUARA: Polícia Civil encerra serviço ilegal de delivery de drogas e munições

Polícia Civil divulgou em nota no final da tarde de segunda-feira (4) que uma operação encerrou um suposto “serviço de delivery de munições e drogas” no sul do Pará. Em Xinguara, um homem suspeito de realizar entregas desses produtos ilícitos foi preso no sábado (2).

A prisão do indivíduo ocorreu após uma troca de informações entre as equipes das delegacias de Xinguara e Ourilândia do Norte. Segundo as investigações, o suspeito recebia pedidos e realizava as entregas ilícitas utilizando uma motocicleta.

O homem foi encontrado em via pública na posse de seis porções de substância semelhante à maconha e três papelotes de substância análoga à cocaína. Além disso, em sua residência, foram apreendidas doze munições. Após condução à unidade policial, o suspeito permanece à disposição da Justiça, conforme informado pela Polícia Civil por meio de nota oficial. (A Notícia Portal com informações de Fato Regional)