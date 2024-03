Policiais Femininas organizam “Corrida das Mulheres Guerreiras” em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

No último domingo (11), policiais militares de Redenção promoveram a “Corrida das Mulheres Guerreiras” em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O evento, que ocorreu pelo quarto ano consecutivo, teve como objetivo homenagear as mulheres de uma forma diferente, incentivando a prática de atividade física e promovendo a valorização e visibilidade das mulheres redencenses. Organizado pelas policiais Tatiane Pinto, Aline Barbosa, Gleiciane Alves e pela civil Deane Sena, a corrida contou com a participação de 210 mulheres.

As participantes se reuniram na praça da Blíblia, onde receberam um aquecimento com aula de dança antes de se organizarem para iniciar a corrida. Em um “padrão militar”, correram enfileiradas enquanto entoavam canções que exaltavam a força da mulher. As inscrições para o evento, que aconteceu no dia 18 de fevereiro, foram gratuitas, mas aqueles que pudessem contribuir foram convidados a doar 1 kg de alimento não perecível. Essas doações são destinadas à confecção de cestas básicas entregues a mulheres em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa recebeu apoio da prefeitura, vereadores e empresas locais, que contribuíram com as camisetas, brindes sorteados no final da corrida, além de garantir a estrutura do evento, como palco e som. A “Corrida das Mulheres Guerreiras” se tornou um dia de recreação especialmente dedicado a homenagear e fortalecer o papel das mulheres na comunidade de Redenção. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)