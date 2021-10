Homem é preso em Água Azul do Norte suspeito de cometer homicídio em Ourilândia do Norte

Durante policiamento preventivo e ostensivo, na madrugada de 05 de outubro, uma guarnição da Polícia Militar em Água Azul do Norte em abordagem a um condutor verificou a presença de sangue em sua motocicleta. Questionado sobre a origem do sangue, o motociclista Igor Silva Barbosa relatou que havia entrado em uma luta corporal com o nacional Nelson, na cidade de Ourilândia, tendo o esfaqueado. A guarnição em contato com a Polícia Civil de Ourilândia do Norte confirmou o fato e foi informada que a vítima veio a óbito no local. Logo após Igor foi conduzido para a delegacia de Água Azul do Norte para que as providências cabíveis sejam tomadas.