POLO UAB DE REDENÇÃO REALIZA FORMATURA DE ALUNOS DE QUÍMICA DA UFPA

Os alunos do curso superior de Química oferecido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Redenção, participaram da solenidade de colação de grau, no último sábado (21), na Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada no setor Morada da Paz. Na ocasião os estudantes receberam o diploma de conclusão de curso e foram prestigiados por familiares, docentes e amigos.

O evento contou com a presença da diretora da Faculdade de Química da UFPA, doutora Patrícia Marinho, a coordenadora do Polo UAB, professora Jóice Miotto e a diretora do Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, professora Arteglene Monte, que na ocasião representou o secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira.

Ao todo se formaram 12 estudantes, sendo eles Annanda Carvalho dos Santos, Antônio Luciano Nunes, Beatriz Rodrigues Horta, Carlos Antônio Neves Farias, Diego Pereira da Silva, Karen Christiane Bernardes Coelho, Maria Silvania Amâncio Maracaípe, Roberto da Silva Alves, Samara de Oliveira Carvalho, Silmara Corado de Araújo, Silma da Silva Cruz Ferreira, Thamyrys Sodré da Silva.

UAB – A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior e especializações por meio do uso da metodologia da educação à distância. A UAB funciona em Redenção em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC). Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/Pará.