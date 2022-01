Gestora ambiental de Parauapebas morre ao tentar desviar de buraco na BR-155

A gestora ambiental Thaiz Sodré, de 35 anos, morreu no fim da tarde desta quinta-feira (27) em um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-155, entre Pau D’Arco e a Vila Marajoara, no sul do Pará. A mulher foi candidata a vereadora de Parauapebas nas eleições de 2020 e era considerada uma profissional competente na área em que atuava.

Até o momento são poucas informações sobre o acidente, mas o que se sabe é que Thaiz conduzia um carro quando tentou desviar de um buraco e colidiu frontalmente contra uma caminhonete.

A morte da mulher pegou amigos e familiares de surpresa.

(Com informações: Portal Debate Carajás)