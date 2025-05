Mais de 16 mil famílias do Sul e Sudeste do Pará podem perder descontos na conta de energia por falta de atualização cadastral

Equatorial Pará alerta para risco de exclusão de quase 90 mil famílias em todo o estado da Tarifa Social. Na região sul e sudeste, municípios como Parauapebas, Redenção e Tucumã estão entre os mais afetados.

Quase 90 mil famílias paraenses estão prestes a perder o desconto na conta de luz garantido pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), programa do Governo Federal que concede até 65% de abatimento na fatura de energia para famílias de baixa renda, indígenas, quilombolas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O principal motivo: a falta de atualização do Número de Identificação Social (NIS) no Cadastro Único (CadÚnico).

No Sul e Sudeste do Pará, a situação é especialmente crítica. Segundo a Equatorial Pará, somente Parauapebas soma 3.707 famílias com risco iminente de exclusão do benefício. Outros municípios da região também registram números expressivos:

• Tucuruí: 1.381 famílias

• Novo Repartimento: 1.078

• Canaã dos Carajás: 1.064

• Redenção: 941

• Santana do Araguaia: 917

• Ourilândia do Norte: 739

• Breu Branco: 728

• Xinguara: 587

• Eldorado dos Carajás: 525

• Goianésia do Pará: 507

• Conceição do Araguaia: 482

• Tucumã: 336

• Rio Maria: 215

A empresa reforça que os cadastros que não são atualizados há dois anos ou mais devem ser regularizados urgentemente nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) dos respectivos municípios. A sinalização sobre a necessidade de atualização vem impressa diretamente na conta de energia do consumidor.

Como identificar sua situação:

Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, explica que há três tipos de selos informativos nas faturas:

1. Selo verde: indica que o NIS está válido e o desconto está ativo.

2. Selo amarelo: alerta que o NIS está prestes a vencer e recomenda atualização imediata.

3. Selo vermelho: sinaliza que o benefício já foi cancelado.

Atualização e cadastro

Para atualizar o cadastro, o Responsável Familiar deve comparecer ao CRAS com CPF (preferencialmente) ou Título de Eleitor. Para os demais membros da família, é necessário apresentar documentos como CPF, RG, Certidão de Nascimento ou outro documento oficial. Famílias indígenas e quilombolas podem apresentar qualquer documento de identificação.

Aqueles que ainda não recebem o benefício, mas se enquadram nos critérios, também podem se cadastrar. O processo pode ser feito presencialmente nos CRAS ou através dos canais da Equatorial:

• WhatsApp: (91) 3217-8200

• Site: www.equatorialenergia.com.br

• Central Telefônica: 0800 091 0196

• Agências de atendimento

Importante: a conta de energia não precisa estar no nome do titular do NIS. Basta que o número da conta contrato seja informado no momento do cadastro. (Roney Braga A Notícia Portal com informações e fotos da Equatorial Energia)