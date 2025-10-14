NoticiasPolícia

PF realiza ação social na APAE de Altamira em celebração ao Dia das Crianças

A ação foi conduzida por servidores da Polícia Federal em Altamira e reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade social, o fortalecimento dos laços com a comunidade e a promoção da inclusão e da cidadania.

14/10/2025
Evento contou com atividades lúdicas, atendimentos odontológicos e doação de alimentos

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (14/10), uma ação social especial na sede da APAE de Altamira, proporcionando momentos de alegria, interação e cidadania às crianças atendidas pela instituição.

Além das atividades recreativas, os policiais federais organizaram uma campanha interna de arrecadação de alimentos, que resultou na doação de aproximadamente 300 kg de mantimentos à entidade.

A programação também incluiu atendimentos odontológicos gratuitos, realizados em parceria com uma faculdade local.

Durante o evento, alusivo ao Dia das Crianças, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto as viaturas oficiais da Polícia Federal, entrar nos veículos e conversar com os servidores, vivenciando um pouco do cotidiano da instituição. A programação também incluiu atendimentos odontológicos gratuitos, realizados em parceria com uma faculdade local.

A ação foi conduzida por servidores da Polícia Federal em Altamira e reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade social, o fortalecimento dos laços com a comunidade e a promoção da inclusão e da cidadania.

14/10/2025

