REDENÇÃO: POLÍCIA CIVIL PRENDE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL DE TOCANTINS

Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Redenção, no sul do Pará, cumpriram um mandado de prisão, no início da tarde de segunda-feira (2) de outubro, contra um homem investigado pelos crimes homicídio, receptação, roubo e tráfico de drogas, além de estar foragido do sistema penitenciário do Estado do Tocantins.

Após o mandado expedido pela Vara de Execuções Penais de Gurupi (TO) ser cumprido, o homem foi conduzido à delegacia de Redenção para os procedimentos de praxe e fica à disposição da justiça. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira com informações da Policia Civil do Pará)