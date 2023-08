XINGUARA: BAILE DA RAINHA ACONTECE NESSE SÁBADO (26) COM SHOW DE JOHN AMPLIFICADO

Neste sábado (26) acontece o Baile da Rainha, onde ocorrerá a escolha da Rainha FAX 2023. O evento conta com show de John Amplificado, voz de sucessos como “Chega e Senta”, “Saudade Tatuada, “Vagabundo Ama” e outros.

O baile vai começar a partir das 21h no Tatersal Joel Lobato. Nove meninas concorrem ao título de Rainha FAXe também de 1º e 2ª Princesa, sendo elas: Ana Carla Ramos, Ana Lara Moreira, Ayslla Bandeira, Camila Nonato, Graziele Barbosa, Layssa Gales, Layssa Gales, Maria Luiza Lima e Thalia Brasil.

Uma bancada composta por oito jurados do meio técnico e artístico irá avaliar as candidatas pelos critérios de: Beleza, desenvoltura, simpatia e dança. Após a votação, a Rainha FAX 2022, Brenda Rodrigues irá passar a faixa para a nova rainha.

O evento será transmitido ao vivo pelos canais do YouTube do Sindicato Rural e do Calandrini Filmes.

A Rainha faz representa o sindicato Rural e é responsável pelo social em todas as programações da Feira Agropecuária. A realização do Baile da Rainha é por conta da Comissão Organizadora, composta por cinco mulheres. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)

[12:18, 24/08/2023] JOVEM ANA ANA LUIZA 🇧🇷: Ana Carla Ramos, Ana Lara Moreira, Ayslla Bandeira, Camila Nonato, Graziele Barbosa, Layssa Gales, Layssa Gales, Maria Luiza Lima e Thalia Brasil são as candidatas para o título de Eainha FAX 2023. Foto: Sindicato Rural de Xinguara.