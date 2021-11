Conceição do Araguaia abre 181 vagas em processo seletivo

Estão abertas as inscrições para Processo Seletivo para contratação temporária de 20 Agentes de Combate às Endemias (ACE’s) e 27 Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s), no Município de Conceição do Araguaia (SEMUS), região sul do Estado. Além das 47 vagas imediatas para ampla concorrência, serão mais duas vagas para pessoa com deficiência e 134 para cadastro reserva. Os candidatos poderão obter informações no endereço eletrônico https://conceicaodoaraguaia.pa.gov.br.

Conforme o edital do certame, as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro. Os candidatos devem possuir nível médio completo. A avalição está marcada para o dia 16 de janeiro, em Conceição do Araguaia, e será através de prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha. Ainda segundo o edital, o período de vigência dos contratos será de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. O vencimento base é de R$ 1.550,00 e carga horária de 40 horas semanais.

O Processo Seletivo será regido por uma Comissão Organizadora, nomeada através do Decreto Municipal nº 0311/2021 de 10 de novembro de 2021, com acompanhamento de representantes do 12º Centro Regional de Saúde e membros do Conselho Municipal de Saúde. O resultado final da prova objetiva está previsto para o dia 15 de fevereiro de 2022.

(Com informações Correio de Carajás)