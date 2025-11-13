Gestão de Vandin firma parceria para levar sinal de telefonia móvel às vilas do município

Em busca de ampliar a integração municipal e promover a inclusão tecnológica, o prefeito de Água Azul do Norte, Isvandires Ribeiro o Vandin (União Brasil), recebeu nesta quarta – feira (12) no gabinete da Prefeitura o representante da concessionária de telefonia móvel Claro. A reunião contou ainda com a presença do secretário municipal de Administração, Eráclito Gesuíno, e teve como pauta a instalação de antenas de telefonia móvel nas vilas Paraguaçu, Jequié e Jussara.

Com a iniciativa, a gestão municipal busca facilitar o acesso aos meios de comunicação para moradores de regiões mais afastadas da área urbana. Segundo o prefeito, a melhoria do sinal de telefonia representa um avanço importante para a qualidade de vida da população, oferecendo também mais segurança e conectividade.

A implantação das antenas deve beneficiar diretamente comerciantes, produtores rurais e trabalhadores da agricultura familiar, que poderão utilizar os meios digitais para comercializar produtos, acessar informações sobre novas tecnologias do campo e se atualizar sobre práticas agropecuárias entre outros assuntos. Em Água Azul do Norte, boa parte da população reside na zona rural, o que torna a expansão da cobertura de sinal uma demanda essencial.

De acordo com o prefeito Isvandires Ribeiro, conhecido como Vandin, o projeto reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento das comunidades do interior.

“Essa é uma iniciativa que reafirma nossa parceria com todas as comunidades rurais, buscando sempre inserir medidas de melhoria para toda a população. A previsão é que até o dia 31 de dezembro deste ano todas essas localidades já estejam com sinal de telefonia móvel disponível, garantindo mais conectividade e desenvolvimento para a população”, destacou o gestor em vídeo institucional divulgado nas redes sociais.

Vandin aproveitou para agradecer o apoio do Ministério das Comunicações e do ministro do Turismo, Celso Sabino, pela colaboração na viabilização do projeto. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Reprodução)