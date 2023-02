Morrem três acusados do assassinato de sargento da PM

Três dos envolvidos no assassinato do 1º sargento Adalto Carneiro Lira, da Polícia Militar, morreram em troca de tiros com a polícia. Até o momento eles estão identificados apenas pelos apelidos de “El Chapo”, “Caolho” e “Matheuzinho”. O banho de sangue começou nesta segunda-feira (13) e terminou ontem (14), em Ulianópolis.

Toda a confusão começou quando o sargento Lira e sua guarnição tentavam negociar com assaltantes que haviam atacado o Condomínio Ouro Negro e estavam fazendo reféns. Ao invés de um acordo, o policial acabou assassinato por um dos criminosos.

Após o ocorrido, foram feitas buscas a fim de encontrar os criminosos e, durante a incursão, os envolvidos foram encontrados sequencialmente, na zona rural do município, pelos policiais. Os três levaram a pior em tiroteios iniciados por eles mesmos, segundo a versão oficial.

Horas depois da confusão no condomínio e da morte do PM ocorrida na noite desta segunda-feira (13), uma guarnição foi informada que “El Chapo” estava escondido dentro do mato, perto do local. Como dito, o homem foi encontrado e, com um revólver, atirou contra os policiais e em uma reação de defesa, acabou baleado.

Na troca de tiros, um PM foi ferido na mão, mas passa bem. Já “El Chapo” foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Ulianópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o relato policial, a arma que o falecido usava não possuía registro, era de calibre 38 e nela havia duas munições deflagradas.

Na manhã desta terça-feira (14), “Caolho” e “Matheuzinho” também caíram. Os indivíduos foram achados em diferentes localidades, apesar de ambos estarem na zona rural em que “El Chapo” se escondia. Os dois optaram por não se entregar e acabaram mortos após tiroteios com a polícia.

Fonte: Correio Carajás