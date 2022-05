Redenção vai realizar o IV Circuito Junino do sul do Pará

O maior Festival Junino da região sul do Pará estará de volta, com muita cultura e tradição. A Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), vai propiciar a toda população a III Feira Junina Educacional e Cultural de Redenção e o IV Circuito Junino do sul do Pará.

O festival nos dias 17, 18 e 19 de junho no Espaço Cultural de Redenção e é aberto para grupos de qualquer cidade que queira participar da competição. Além da dança das quadrilhas juninas, também vai haver uma feira com venda de artesanato e comidas típicas.

Inscrições

As inscrições tiveram início dia 30 de abril e poderão ser feitas até as 23h59 do dia 9 de junho de 2022, exclusivamente via internet, no e-mail do Departamento Municipal de Cultura, cultura@redencao.pa.gov.br. Para obter mais informações, entre em contato pelos números (94) 99196-7163 e (94) 99190-3735, Whatsapp ou ligação.

As quadrilhas juninas participantes da competição concorrerão a seguinte premiação:

QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO

1º lugar – Troféu + R$ 3 mil e TV

2º lugar – Troféu + R$ 2 mil e computador de mesa

3º lugar – Troféu + R$ 1 mil e impressora

AGREMIAÇÕES INDEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E INTERMUNICIPAIS E/OU INTERESTADUAIS

1º lugar – Troféu + R$ 10 mil

2º lugar – Troféu + R$ 6 mil

3º lugar – Troféu + R$ 4 mil

RAINHA

1º lugar – Troféu + R$ 2 mil

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

MISS DESTAQUE

1º lugar – Troféu + R$ 2 mil

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

MISS SIMPATIA

1º lugar – Troféu + R$ 2 mil

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

CASAL DE NOIVOS

1º lugar – Troféu + R$ 2 mil

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

MARCADOR

1º lugar – Troféu + R$ 2 mil

2º lugar – Troféu

3º lugar – Troféu

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/PA