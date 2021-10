Acidente entre Couto Magalhães e Pequizeiro (TO) deixa duas vítimas fatais após ônibus tombar na rodovia

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas após um ônibus tombar nesta quinta-feira (30) em Couto Magalhães, no interior do Tocantins. Conforme o Corpo de Bombeiros, as pessoas que não resistiram eram passageiros. Uma mulher tinha 27 anos e um homem, 30.

O acidente aconteceu no início da manhã na TO-366, entre Couto Magalhães e Pequizeiro, e os bombeiros foram chamados por volta de 6h. Quando os militares de Colinas do Tocantins chegaram ao local, algumas vítimas já tinham sido socorridas e levadas para hospitais próximos. Entre os feridos estava uma criança.

No local o Corpo de Bombeiros de Colinas do Tocantins foi informado que 17 passageiros estavam no veículo.

As duas vítimas fatais ainda estavam dentro do veículo. Uma delas ficou presa nas ferragens e os bombeiros precisaram usar ferramentas para fazer o desencarceramento.

Equipes da perícia e da Polícia Militar estiveram no local e os corpos foram entregues ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente devem ser investigadas.

(Com informações G1 Tocantins)