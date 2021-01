As primeiras 765 doses da vacina de imunização contra o coronavírus foram recebidas pela prefeitura municipal de Redenção-PA nesta tarde de terça-feira (19). O secretário de saúde, João Lúcio, juntamente com sua equipe, recebeu as vacinas em Conceição do Araguaia e segue para Redenção.

A imunização, com vacinas da Sinovac em parceria com o Butantan, deve começar pelos profissionais de saúde da linha de frente de combate ao vírus, a quem se destinam as doses. (Da Redação An10)