Filho mata pai após ouvir não para empréstimo de veículo, no Pará

Uma tragédia foi registrada na zona rural do município de Breu Branco, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na Vila Boa Esperança, localizada a cerca de 70 quilômetros da área urbana, onde um homem matou o próprio pai com um disparo de arma de fogo. De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento familiar.

O filho, identificado como Raimundo Oliveira da Silva, de 50 anos, teria pedido o carro do pai, que não autorizou o uso. Após a negativa, o pai, de nome José Nunes da Silva, saiu para trabalhar em uma chácara na região conhecida como Capinão, utilizando uma enxada.

Ainda segundo a PM, o filho se armou com uma espingarda calibre 20, foi até o local onde o pai trabalhava e efetuou um disparo na cabeça da vítima, que morreu ainda no local. Após receber a denúncia, uma guarnição da Polícia Militar foi deslocada imediatamente para a área. No entanto, ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido e amarrado por moradores, revoltados com o crime.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. ( A Notícia Portal e DOL Carajás com informações de Neto Alves de Tucuruí/ Fotos: Reprodução/PMPA)