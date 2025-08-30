PF prende dupla suspeita de pilotar avião com mais de 400 quilos de droga no sul do Pará

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Pará, prendeu dois homens acusados de pilotar a aeronave boliviana que caiu durante um pouso forçado em uma fazenda no município de Santana do Araguaia, no sul do Estado. O avião transportava cerca de 435 quilos de pasta base de cocaína, apreendidos na noite de quinta-feira (28).

De acordo com a PF, os tripulantes fugiram logo após a queda, mas foram localizados na noite desta sexta-feira (29), a aproximadamente 130 km da Vila Mandi, nas proximidades da Fazenda Santa Luzia.

Os presos foram identificados como Vagner Beltrami Esteves, brasileiro com mandado de prisão em aberto em Santa Catarina, onde cumpre pena de mais de 32 anos, e Luis Vargas Hurtado, boliviano natural de Santa Cruz de La Sierra. A dupla foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Redenção, onde vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. (A Notícia portal com informações do Estadodoparaonline.com.br/ Foto: Divulgação)