NoticiasPolícia

PF prende dupla suspeita de pilotar avião com mais de 400 quilos de droga no sul do Pará

30/08/2025
O avião transportava cerca de 435 quilos de pasta base de cocaína, apreendidos na noite de quinta-feira (28).

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Pará, prendeu dois homens acusados de pilotar a aeronave boliviana que caiu durante um pouso forçado em uma fazenda no município de Santana do Araguaia, no sul do Estado. O avião transportava cerca de 435 quilos de pasta base de cocaína, apreendidos na noite de quinta-feira (28).

De acordo com a PF, os tripulantes fugiram logo após a queda, mas foram localizados na noite desta sexta-feira (29), a aproximadamente 130 km da Vila Mandi, nas proximidades da Fazenda Santa Luzia.

De acordo com a PF, os tripulantes fugiram logo após a queda, mas foram localizados na noite desta sexta-feira (29), a aproximadamente 130 km da Vila Mandi, nas proximidades da Fazenda Santa Luzia.

Os presos foram identificados como Vagner Beltrami Esteves, brasileiro com mandado de prisão em aberto em Santa Catarina, onde cumpre pena de mais de 32 anos, e Luis Vargas Hurtado, boliviano natural de Santa Cruz de La Sierra. A dupla foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Redenção, onde vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. (A Notícia portal com informações do Estadodoparaonline.com.br/ Foto: Divulgação)

30/08/2025

Notícias relacionadas

PARÁ MUDA BANDEIRAMENTO DAS REGIÕES DO CARAJÁS E ARAGUAIA

18/06/2021

Vem aí a 17ª Feira Vocacional da UEPA de Conceição do Araguaia

03/10/2019

Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado Federal

02/02/2023

Ministério da Defesa atenderá pedido do Pará e levará usina de oxigênio a oeste do estado

20/01/2021
Botão Voltar ao topo