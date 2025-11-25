Mudança no 1º escalão de Helder: ex-deputado federal assume Secretaria de Igualdade Racial do Pará

O ex-deputado federal Miriquinho Batista (PT) é o novo titular da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) do Pará, criada em abril de 2023. A nomeação dele foi oficializada nesta segunda-feira (24) em portaria assinada pelo governador Helder Barbalho.

Esmerino Neri Batista Filho, o Miriquinho Batista, assumiu no lugar de Edilza Fontes, que ocupava o cargo desde abril deste ano. O ex-deputado exercia até então o cargo de nº 2 (secretário-adjunto) da Seaster (Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda).

Natural de Abaetetuba, 73 anos, foi deputado federal de 2011 a 2015. É professor e também ocupou cadeira de deputado na Alepa (Assembleia Legislativa do Pará), sempre pelo PT, por 3 mandatos (1991 a 1995; 1996 a 1999; e 2007 a 2011. (A Notícia Portal com informações do Blog do Jeso Carneiro/ Fotos: Reprodução)