TUCUMÃ: Criminosos atiram contra homem durante assalto em estabelecimento comercial

Um homem identificado como Matheus Silva de Araújo, de 29 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (16), no município de Tucumã, sul do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 13h40, em um bar localizado na Avenida Brasil, nas proximidades da Distribuidora do Robinho, durante a Operação Saturação, determinada pelo comando do CPR XIII, em São Félix do Xingu.

Segundo relatos de testemunhas, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Fan, de cor prata, e anunciaram um assalto. A vítima teria reagido, entrando em luta corporal com os criminosos, momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo atingida na cabeça e no tórax.

A guarnição da PM realizou o isolamento da área e acionou o SAMU, porém, diante da demora no atendimento, familiares socorreram a vítima por meios próprios, levando-a para o Hospital Nazaré, onde recebeu atendimento médico de urgência.

No local do crime, os policiais encontraram três cápsulas deflagradas de pistola calibre .380 e um projétil de revólver calibre .38, que foram recolhidos e entregues à Polícia Civil, responsável pela investigação. O caso está sob responsabilidade do IPC Brito.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados nem localizados. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)