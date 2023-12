Ex-Prefeito Dr. Romildo Veloso tem contas de 2002 e 2010 aprovadas pelo Tribunal de Contas

Na última segunda-feira (18), durante a sessão realizada na Câmara Municipal de Vereadores, o ex-prefeito Dr. Romildo Veloso teve suas contas referentes aos anos de 2002 e 2010 aprovadas, seguindo recomendação do Tribunal de Contas.

Veloso, que ocupou o cargo por quatro mandatos, totalizando 16 anos de gestão, aguarda agora a aprovação das contas de 2019 e 2020, afirmando já contar com o parecer favorável do Tribunal de Contas para encerrar seu histórico administrativo.

ELEIÇÕES 2024

A redação fez um levantamento sobre as eleições municipais de 2024 em Ourilândia do Norte, identificando três potenciais candidatos até o momento. Além do atual prefeito, Dr. Júlio César Dairel, destacam-se Denis Alves e Dr. Romildo Veloso. Este último, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), afirmou à nossa reportagem que está elegível e tem a intenção de se candidatar, caso as pesquisas demonstrem apoio popular.

A movimentação política na cidade ganha destaque com a possível disputa entre Dr. Veloso, Denis Alves e o atual prefeito, prometendo uma eleição acirrada e decisiva para o futuro de Ourilândia do Norte.

(A Notícia Portal, redação).