Em visita à região sul paraense, governador Helder Barbalho fala sobre invasão a sede dos três poderes em Brasília

Nesta terça-feira (10), o governado esteve pela primeira vez na região sul do Pará após a sua reeleição. O motivo da sua visita foi para prestigiar a inauguração de obras importantes na cidade de Floresta do Araguaia, no governo da prefeita Majorrri Santiago.

Na ocasião, ele se manifestou sobre a invasão a sede dos três poderes em Brasília no último domingo, dia (08). O fato repercutiu internacionalmente. Helder Barbalho repudiou os atos de vandalismo. “Resolveram se transvestir e se apropriar da bandeira do Brasil pra destruir a democracia, pra destruir os poderes, para fazer vandalismo contra prédio público e contra a história do nosso país”. Disse o governador em discurso.

Logo após o ataque no Distrito Federal, o governo paraense enviou 60 policiais do Comando de Missões Especiais para apoiar o Governo Federal no trabalho da segurança, junto com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

O Pará foi o primeiro estado do país a cumprir a decisão do ministro Alexandre de Morais, desmontando o acampamento de manifestantes de direita localizado em frente ao Quartel do Exército em Belém. A ação, inclusive, resultou em cinco prisões de pessoas que resistiram a ordem dos policiais.

O governador Helder Barbalho também esteve em Brasília onde participou de uma reunião juntamente com outros governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo foi demostrar apoio e discutirem estratégias de contenção a movimentos de radicais no país.

(A Notícia Portal, redação)