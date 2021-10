Pagamento do ‘Vale Gás’ é prorrogado até sexta-feira no Pará

O pagamento da primeira parcela de R$ 100 do programa de transferência de renda “Vale Gás” do governo do Pará foi prorrogado até a próxima sexta-feira (8) para que mais famílias tenham acesso ao benefício, informou nesta terça (5) a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

As agências bancárias do Banpará em diferentes cidades do estado estarão abertas entre 9h e 17h até sexta-feira (8) para o saque.

O objetivo é viabilizar a compra de botijões de 13 quilos para cerca de 98 mil famílias que se enquadram na faixa de extrema pobreza. Até esta terça-feira (5), 29 mil famílias nessa situação conseguiram a primeira parcela.

