Na manhã desta quinta-feira (16) um corpo foi encontrado por populares em uma residência abandonada no setor Jardim América, em Redenção. O cadáver é de um rapaz conhecido como “Negreti”. Pelas marcas no corpo tudo indica que a vítima foi morta por pauladas. A polícia civil foi acionada para os procedimentos cabíveis. O autor do crime não foi identificado.

